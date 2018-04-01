تركيا تستقبل الدفعة الأولى من الضباط اليمنيين لـ«أغراض تدريبية»

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أعلنت الحكومة اليمنية، ابتعاث 15 ضابطًا يمنيا إلى تركيا؛ للمشاركة في دورة تدريبية خاصة بالعمل الأمني، وذلك في خطوة قد تكون الأولى من نوعها لكنها لن تكون الأخيرة.

وقال وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل، اللواء «رياض الفقير»، إن هذه هي الدفعة الأولى، «لكن الوزارة تنسّق لإرسال دفعات أخرى».

وبحسب «الفقير»، فإنه من المقرر أن تستمر هذه الدورة الأولى من نوعها أسبوعين، وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول».

وأضاف أن «المشاركين يحملون رتبًا إشرافية (نقيب وما دون)»، دون تفاصيل أخرى عن موعد انطلاق الدورة.

وفي تصريحات أخرى، نشرها موقع وزارة الداخلية اليمنية، قال «الفقير»: إن «قطاع التدريب والتأهيل في الوزارة وضع خططه وبرامجه التدريبية للعام الجاري في مختلف التخصصات الأمنية التي تحتاجها البلاد».



