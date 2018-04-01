تحالف العربي يسلم السلطات اليمنية مهام تأمين السواحل والجزر

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أنها ستتسلم بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، مهام تأمين سواحل وموانئ وجزر اليمن.

ونقلت الداخلية اليمنية عن رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد على القملي، «أنه وجه بإرسال قوة من منتسبي المصلحة، لاستلام مهام التأمين والانتشار في سواحل وموانئ محافظة المهرة»، مشيرا إلى أن المصلحة ستتولى تأمين سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون، على أن تليها كافة سواحل وموانئ عدن وحضرموت وسقطرى وغيرها من المحافظات الساحلية.

وأكد القملي استعداد وجاهزية قوات مصلحة خفر السواحل اليمنية للقيام بمهامها على أكمل وجه، مثمنًا دعم ومساندة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وحرصها على إعادة تفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية اليمنية لأداء واجباتها المنوطة بها، داعيًا «الدول الصديقة والمجتمع الدولي للوفاء بواجباتها وعهودها في الوقوف إلى جانب خفر السواحل اليمنية».

ويعاني اليمن منذ أكثر من 3 سنوات نزاعا مسلحا، حيث تقود السعودية تحالفا عربيا بدأ في مارس عام 2015 بعملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين، وذلك بالإضافة إلى مواجهة نشاط الجماعات الإرهابية مثل «تنظيمي القاعدة وداعش» في البلاد.



