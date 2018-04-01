آخر الاخبار

تركيا تستقبل الدفعة الأولى من الضباط اليمنيين لـ«أغراض تدريبية» تحالف العربي يسلم السلطات اليمنية مهام تأمين السواحل والجزر سماعة جديدة تقرأ الأفكار من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كم ثانية تحتاج لغسل يديك بطريقة صحية؟ تفاؤل أممي بتحقيق السلام باليمن بلون أحمر جذاب…توقعات بإطلاق آيفون 8 وآيفون 8 بلس اليوم الاثنين رئيس اتحاد الأدباءاليمنيين يعرض مكتبته للبيع خلافات سعودية إماراتية حول القواعد العسكرية في اليمن .. صراع النفوذ تصريحات نارية من عزة الدوري بشأن أزمة قطر والحرب في اليمن - فيديو الرئيس أردوغان: لفئة من الغرب .. فلتذهبوا إلى الجحيم


تحالف العربي يسلم السلطات اليمنية مهام تأمين السواحل والجزر

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 211


أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أنها ستتسلم بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، مهام تأمين سواحل وموانئ وجزر اليمن.

ونقلت الداخلية اليمنية عن رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد على القملي، «أنه وجه بإرسال قوة من منتسبي المصلحة، لاستلام مهام التأمين والانتشار في سواحل وموانئ محافظة المهرة»، مشيرا إلى أن المصلحة ستتولى تأمين سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون، على أن تليها كافة سواحل وموانئ عدن وحضرموت وسقطرى وغيرها من المحافظات الساحلية.

وأكد القملي استعداد وجاهزية قوات مصلحة خفر السواحل اليمنية للقيام بمهامها على أكمل وجه، مثمنًا دعم ومساندة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وحرصها على إعادة تفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية اليمنية لأداء واجباتها المنوطة بها، داعيًا «الدول الصديقة والمجتمع الدولي للوفاء بواجباتها وعهودها في الوقوف إلى جانب خفر السواحل اليمنية».

ويعاني اليمن منذ أكثر من 3 سنوات نزاعا مسلحا، حيث تقود السعودية تحالفا عربيا بدأ في مارس عام 2015 بعملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين، وذلك بالإضافة إلى مواجهة نشاط الجماعات الإرهابية مثل «تنظيمي القاعدة وداعش» في البلاد.

 
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
تركيا تستقبل الدفعة الأولى من الضباط اليمنيين لـ«أغراض تدريبية»
تفاؤل أممي بتحقيق السلام باليمن
رئيس اتحاد الأدباءاليمنيين يعرض مكتبته للبيع
خلافات سعودية إماراتية حول القواعد العسكرية في اليمن .. صراع النفوذ
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس