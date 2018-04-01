سماعة جديدة تقرأ الأفكار من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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طور الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا واجهة حاسوب يمكنها سماع الكلمات التي تقولها دون صوت داخل رأسك، ليترجمها لعبارات.

حيث يستطيع الجهاز الذي يطلق عليه إسم AlterEgo، التعرف على ما يدور بعقلك دون أن تنطقه، وهو عبارة عن جهاز يمكن ارتداؤه حيث يثبت على الرأس امتدادًا لمنحنيات الفك ومرتبطًا بنظام حوسبة، لتلتقط الأقطاب الكهربائية في الجهاز الإشارات العصبية العضلية في الفك والوجه التي يسببها التفكير في الكلام بطريقة غير قابلة للكشف والملاحظة بالنسبة للعين البشرية، ويتم تغذية الإشارات لنظام التعلم الآلي بالجهاز والذي يستخدم الشبكات العصبية لتحديد ما كنت تحاول قوله، ويستطيع الجهاز الرد على أي استفسارات مثل معرفة الوقت أو أسعار سلع وغيرها.

وذلك يتم من خلال المستشعرات الموجودة بالجهاز والتي تلتقط الإشارات من سبعة مناطق رئيسية على طول الرقبة والفك لتتمكن السماعة من إدراك ما تفكر به وتخرجه على هيئة كلمات كما يوجد بالفيديو الموجود بأخر الخبر.

يقول أرنف كابور طالب دراسات عليا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي قاد فريق تطوير النظام الجديد: “كان الدافع وراء ابتكارهذا الجهاز هو خلق المزيد من التفاعل بين البشر والتكنولوجيا دون بذل مجهود، فكلما زاد تفاعلنا مع أجهزة الكمبيوتر استفدنا أكثر من نقاط قوتها مثل الحصول بسرعة على مساعدة في حل مشكلة ما أو الترجمة لما نريده دون الحاجة إلى البحث أو النقر أو الكتابة”.

وقد اختبر الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الجهاز على 10 أشخاص قام كل منهم باستخدمه لمدة 15 دقيقة من أجل الإجابة على بعض العمليات الحسابية التي يجريها الإنسان في صمت، ووصلت دقة الجهاز إلى 92% على الرغم من عدم نطق كلمة واحدة بصوت مسموع!

وتمثل هذه الفكرة خروجاً عن المألوف إذا تمت مقارنتها بالأجهزة التي نتفاعل معها عن طريق اللمس، مثل الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة، فالأمر أشبه بالخيال العلمي ولكن جهاز AlterEgo في طور التطوير الآن، وفي انتظار وصوله للشركات التجارية لكي يصل للمستخدمين.



