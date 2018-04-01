بلون أحمر جذاب…توقعات بإطلاق آيفون 8 وآيفون 8 بلس اليوم الاثنين

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تعتزم شركة آبل إطلاق هاتفيها iPhone 8 آيفون 8 و iPhone 8 Plus آيفون 8 بلس بلونيهما الأحمر اليوم الاثنين، وذلك بحسب موقع ماك رومرز المتخصص. وذكر الموقع إنه من المقرر أن تبدأ آبل في تلقي الطلبات المبدئية لمنتجها اليوم إلا أنه لن يتم شحنها حتى وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكتها مع مؤسسة ريد RED المتخصصة في مكافحة مرض الإيدز في ثمان دول أفريقية، وكانت آبل قد أصدرت من قبل هاتفيها آيفون 7 وآيفون 7 بلس بلونيهما الأحمر أيضًا وتوقفت عن إصدارهما في سبتمبر الماضي مع إطلاقها للإصدارات 8 و8 بلس وإكس.

والجدير بالذكر إن التسريبات لم تشمل الإصدار آيفون إكس، لذا من المتوقع ألا يكون ضمن الهواتف المرتقبة اليوم، وربما يرجع ذلك إلى أن الإصدار إكس له إطار من الاستانلس ستيل الذي يصعب معالجته باللون الأحمر، على عكس الهاتفين آيفون 8 وآيفون 8 بلس المصنوعان من الألومنيوم.

يُذكر أن شركة آبل قد قدمت خلال عام 2017 وحده ما يزيد عن 30 مليون دولار لدعم الصندوق الدولي الذي يهدف إلى مكافحة أمراض الإيدز والدرن والملاريا. وبوجه عام، قدمت الشركة ما يزيد عن 160 مليون دولار في جهود أخرى مشابهة ومنها تعاونها مع مؤسسة RED وإطلاق إصدارات خاصة حمراء من أجهزتها آيبود وآيباد وآيفون 7.



