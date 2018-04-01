آخر الاخبار

تركيا تستقبل الدفعة الأولى من الضباط اليمنيين لـ«أغراض تدريبية» تحالف العربي يسلم السلطات اليمنية مهام تأمين السواحل والجزر سماعة جديدة تقرأ الأفكار من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كم ثانية تحتاج لغسل يديك بطريقة صحية؟ تفاؤل أممي بتحقيق السلام باليمن بلون أحمر جذاب…توقعات بإطلاق آيفون 8 وآيفون 8 بلس اليوم الاثنين رئيس اتحاد الأدباءاليمنيين يعرض مكتبته للبيع خلافات سعودية إماراتية حول القواعد العسكرية في اليمن .. صراع النفوذ تصريحات نارية من عزة الدوري بشأن أزمة قطر والحرب في اليمن - فيديو الرئيس أردوغان: لفئة من الغرب .. فلتذهبوا إلى الجحيم


رئيس اتحاد الأدباءاليمنيين يعرض مكتبته للبيع

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 223

 

في خطوة تكشف الحالة المأساوية التي خلفتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء بعدما صادرت رواتب الموظفين، أعلن رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في صنعاء، عرض مكتبته للبيع حتى يسدد ديونه المتراكمة ويدفع إيجار شقته.

وقال محمد القعود، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين على صفحته في فيسبوك "قررت أنا المدعو محمد القعود المصاب بلعنة الثقافة بيع مكتبتي".

وأضاف أن مكتبته تضم أكثر من ثمانية آلاف كتاب في مختلف مجالات المعرفة والثقافة، وأشار إلى أن 20 في المئة من الكتب في سكنه، أما الثمانون في المئة المتبقية ففي مكتبة خاصة به خارج المسكن.

وعزا المثقف اليمني قراره إلى حاجته لتسديد بعض الديون التي تراكمت عليه، وفي مقدمتها إيجار الشقة التي يسكن فيها وأصبح مهددا بمغادرتها، خلال الأيام القادمة بالنظر إلى عدم تسديد إيجارها منذ ما يقارب العام.

وأورد "مع اعتذاري لنفسي ولأسرتي ولكتبي عن كتابة ونشر هذا الإعلان الموجع الذي لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أنني سأكتبه وانشره..!!".

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

#اليمن #صنعاء
إقراء أيضاً
تركيا تستقبل الدفعة الأولى من الضباط اليمنيين لـ«أغراض تدريبية»
تحالف العربي يسلم السلطات اليمنية مهام تأمين السواحل والجزر
تفاؤل أممي بتحقيق السلام باليمن
خلافات سعودية إماراتية حول القواعد العسكرية في اليمن .. صراع النفوذ
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس