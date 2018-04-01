الرئيس أردوغان: لفئة من الغرب .. فلتذهبوا إلى الجحيم

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - الأناضول

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “نقول لمن يتحدثون معنا بلسان الإرهابيين “فلتذهبوا إلى الجحيم”

جاء ذلك خلال كلمة له اليوم أمام المؤتمر الاعتيادي لحزب العدالة والتنمية في ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا، اليوم الأحد،

أضاف، أيها الغرب، متى ستلتفت إلى النساء والأطفال الذين يُقتلون في الغوطة الشرقية حتى نقول عنك أنك تتصرف بعدل

وأفاد، تبًّا للذين حوّلوا المأساة الحاصلة في منطقتنا إلى مطية لتجّار أسلحتهم، ولمصالحهم السياسية الداخلية، وتبًّا لما يفهمونه من الديمقراطية والدبلوماسية وحقوق الإنسان

وقال أردوغان (مخاطبا الغرب)، إن دماء الأبرياء الذين اكتفيتم بمشاهدتها، تلطخت بها وجوهكم وأيديكم وتاريخكم ومستقبلكم. ولايحق لهذه الدول (الغربية) أن تشتكي من الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية.



