آخر الاخبار

صواريخ إيران .. وهم القوة الحوثية يطيل أمد المعاناة اليمنية تركيا تستقبل الدفعة الأولى من الضباط اليمنيين لـ«أغراض تدريبية» تحالف العربي يسلم السلطات اليمنية مهام تأمين السواحل والجزر سماعة جديدة تقرأ الأفكار من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كم ثانية تحتاج لغسل يديك بطريقة صحية؟ تفاؤل أممي بتحقيق السلام باليمن بلون أحمر جذاب…توقعات بإطلاق آيفون 8 وآيفون 8 بلس اليوم الاثنين رئيس اتحاد الأدباءاليمنيين يعرض مكتبته للبيع خلافات سعودية إماراتية حول القواعد العسكرية في اليمن .. صراع النفوذ تصريحات نارية من عزة الدوري بشأن أزمة قطر والحرب في اليمن - فيديو


الرئيس أردوغان: لفئة من الغرب .. فلتذهبوا إلى الجحيم

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - الأناضول
عدد القراءات 165

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “نقول لمن يتحدثون معنا بلسان الإرهابيين “فلتذهبوا إلى الجحيم”

جاء ذلك خلال كلمة له اليوم أمام المؤتمر الاعتيادي لحزب العدالة والتنمية في ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا، اليوم الأحد،

أضاف، أيها الغرب، متى ستلتفت إلى النساء والأطفال الذين يُقتلون في الغوطة الشرقية حتى نقول عنك أنك تتصرف بعدل

وأفاد، تبًّا للذين حوّلوا المأساة الحاصلة في منطقتنا إلى مطية لتجّار أسلحتهم، ولمصالحهم السياسية الداخلية، وتبًّا لما يفهمونه من الديمقراطية والدبلوماسية وحقوق الإنسان

وقال أردوغان (مخاطبا الغرب)، إن دماء الأبرياء الذين اكتفيتم بمشاهدتها، تلطخت بها وجوهكم وأيديكم وتاريخكم ومستقبلكم. ولايحق لهذه الدول (الغربية) أن تشتكي من الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

#تركيا #أردوغان
إقراء أيضاً
ترامب وولي عهد أبو ظبي يبحثان أزمة الخليج ونفوذ طهران
أمير قطر يزور السعودية ... مفاجأة كبيرة
برج ترامب بنيويورك يحترق .. وحصول قتلى وجرحى شاهد بالصوت والصورة
هكذا نقلت روسيا مرتزقتها إلى سورية سراً
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس