نصر جديد للجيش الوطني في مديرية نهم

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -مأرب

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تمكنت قوات الجيش، من استكمال تحرير سلسلة جبال الزلزال أقصى شمال مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير سلسلة جبال الزلزال في جبهة "ميمنة الميمنة" أقصى شمال نهم، في عملية عسكرية خاطفة نفذها أبطال الجيش صباح الأحد، حسب ما نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وأضافت المصادر "أسفرت المعارك عن مقتل 14 عنصرًا من المليشيات الانقلابية وجرح آخرين، فيما استعادة قوات الجيش عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، في جبهة نهم.

إلى ذلك، شنت مدفعية الجيش الوطني قصفا استهدف مواقع متفرقة للمليشيات بذات المنطقة، وأسفر القصف عن تدمير آليات قتالية للمليشيات ومنها: تدمير عربة وطقم قتالي غرب منطقة ضبوعة، التي شهدت مواجهات عنيفة.

وبحسب المصادر فإن أهمية تحرير سلسلة جبال "الزلزال" بالكامل، تكمن في انها تسيطر ناريًا على مواقع العدو لأكثر من 2 كيلو متر، إضافة إلى السيطرة النارية على الخط الترابي القادم من محافظة الجوف، والذي يعد الشريان الأهم لإمداد المليشيات المتواجدة غربي منطقة ضبوعة.



