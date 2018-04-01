آخر الاخبار

صواريخ إيران .. وهم القوة الحوثية يطيل أمد المعاناة اليمنية تركيا تستقبل الدفعة الأولى من الضباط اليمنيين لـ«أغراض تدريبية» تحالف العربي يسلم السلطات اليمنية مهام تأمين السواحل والجزر سماعة جديدة تقرأ الأفكار من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كم ثانية تحتاج لغسل يديك بطريقة صحية؟ تفاؤل أممي بتحقيق السلام باليمن بلون أحمر جذاب…توقعات بإطلاق آيفون 8 وآيفون 8 بلس اليوم الاثنين رئيس اتحاد الأدباءاليمنيين يعرض مكتبته للبيع خلافات سعودية إماراتية حول القواعد العسكرية في اليمن .. صراع النفوذ تصريحات نارية من عزة الدوري بشأن أزمة قطر والحرب في اليمن - فيديو


نصر جديد للجيش الوطني في مديرية نهم

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -مأرب
عدد القراءات 408

 

  

تمكنت قوات الجيش، من استكمال تحرير سلسلة جبال الزلزال أقصى شمال مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير سلسلة جبال الزلزال في جبهة "ميمنة الميمنة" أقصى شمال نهم، في عملية عسكرية خاطفة نفذها أبطال الجيش صباح الأحد، حسب ما نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وأضافت المصادر "أسفرت المعارك عن مقتل 14 عنصرًا من المليشيات الانقلابية وجرح آخرين، فيما استعادة قوات الجيش عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، في جبهة نهم.

إلى ذلك، شنت مدفعية الجيش الوطني قصفا استهدف مواقع متفرقة للمليشيات بذات المنطقة، وأسفر القصف عن تدمير آليات قتالية للمليشيات ومنها: تدمير عربة وطقم قتالي غرب منطقة ضبوعة، التي شهدت مواجهات عنيفة.

وبحسب المصادر فإن أهمية تحرير سلسلة جبال "الزلزال" بالكامل، تكمن في انها تسيطر ناريًا على مواقع العدو لأكثر من 2 كيلو متر، إضافة إلى السيطرة النارية على الخط الترابي القادم من محافظة الجوف، والذي يعد الشريان الأهم لإمداد المليشيات المتواجدة غربي منطقة ضبوعة.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

#اليمن #صنعاء #الحوثيين
إقراء أيضاً
صواريخ إيران .. وهم القوة الحوثية يطيل أمد المعاناة اليمنية
تركيا تستقبل الدفعة الأولى من الضباط اليمنيين لـ«أغراض تدريبية»
تحالف العربي يسلم السلطات اليمنية مهام تأمين السواحل والجزر
تفاؤل أممي بتحقيق السلام باليمن
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس