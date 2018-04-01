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طلاب اليمن في المغرب يشاركون في الملتقى السنوي العالمي

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات
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شارك الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات المغربية ،اليوم الأحد،في الملتقى السنوي الدولي للطلاب في المملكة المغربية.

 وعرض الطلاب في المعرض الذي افتتحه سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي ومدير عام وكالة التعاون الدولية في المغرب السفير محمد مثقال ، المنتجات والموروثات الشعبية ،وصور من مختلف المحافظات والتي أظهرت تنوع اليمن وتاريخه الأصيل.

واشاد الحضور بتميز العرض اليمني الذي أظهر ملامح الحضارة في اليمن وتنوعه الإيجابي وعمق علاقاته الحضارية والإنسانية في العالم.

 من جانبه أكد السفير الاصبحي أن تفاعل الأشقاء في المملكة المغربية مع الأنشطة اليمنية هو تأكيد على النهج الأخوي الصادق من المغرب ملكا وحكومة وشعبا تجاه اليمن وقضاياه وفقا لما جاء بوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

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