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نحو 600 قتيل وجريح انقلابي في معارك وقصف مقاتلات التحالف

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات
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قتل ما لايقل عن 249 من مسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية بمواجهات مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات التحالف العربي خلال مارس الفائت في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

ورصد مأرب برس احصائية رسمية نشرها المركز الإعلامي لقيادة محور تعز فإن المعارك قد أسفرت عن مقتل 249 حوثياً بينهم ثلاثة قيادات ميدانية، و إصابة أكثر من 337 آخرين في مختلف جبهات المحافظة.

و من بين القتلى القياديين الميدانيين علي طربوش وجهاد مغلس و قائد آخر مكنى بأبو طه.

و تركزت المواجهات والمعارك العنيفة في جبهتي مقبنة والأشروح غربي المحافظة؛ بالإضافة إلى قلعة لوزم ومنطقة الكريفات وأطراف وادي الزنوج و الوعش شرق و شمال المدينة.

كما شهدت الجبهات الجنوبية معارك شرسة تمكنت خلالها قوات الجيش من إحباط محاولات تقدم للمليشيات وتكبيدها خسائر فادحة.

وأسفرت المعارك الدائرة في مختلف جبهات المحافظة عن تدمير و إعطاب 5 أطقم عسكرية و تدمير ثلاثة رشاشات و 4 مدافع و إعطاب دبابة.

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#قيادة_محور_تعز #اليمن #تعز
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