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تعرف على الملياردير الذي فقد نصف ثروته في شهر

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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فقد الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجي أبسلوت" الملياردير التايلاندي، سومفوت أهوناي، نحو نصف ثروته، بسبب تحقيق أسهم شركته للطاقة المتجددة أسوأ انخفاض.

ووفقا لما نشرته وكالة "بلومبرغ"، خسر أهوناي الذي تملك عائلته 40% من الشركة التي تتخذ من بانكوك مقرا لها، 1.6 مليار دولار من ثروته خلال شهر.

ويعد هذا الانخفاض الأكبر الذي تشهده واحدة من شركات الطاقة التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، والبالغ عددها 456 شركة.

ويشعر بعض المستثمرين بالقلق إزاء احتمال عدم زيادة الحكومة التايلاندية لمشترياتها من كهرباء الطاقة المتجددة والاكتفاء بالمستويات الحالية.

 
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