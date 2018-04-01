اكثر من 3 آلاف حالة انتهاك ارتكبها الانقلابيون في ذمار (تقرير وانفوجرافيك)

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مأرب

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أعلنت منظمة "نهضة وطن" تقريرها الرابع عن الانتهاكات المرصودة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 2017م بحضور المحافظ اللواء علي القوسي والذي كشف عن رصد 3306 حالات انتهاك لحقوق الانسان من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية.

وبين التقرير الذي اعلنته المنظمة اليوم في مؤتمر صحفي عقدته في محافظة مأرب، ان الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي تنوعت بين القتل، الاعتقال، الخطف، التعذيب، الاخفاء القسري، تجنيد الاطفال، مصادرة الحقوق والحريات، والتضييق على الافراد والمؤسسات العامة والخاصة.

وذكر التقرير ان مليشيات الانقلاب الحوثية حولت المقار الحكومية الى

معتقلات وسجون سرية وثكنات عسكرية ومارست فيها أبشع صنوف التعذيب للمعتقلين والمخفيين قسريا.

ودعا التقرير كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، الحكومية وغير الحكومية الى رصد كافة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين وتوثيقها ونشرها في الصحف وتعرية مرتكبيها.

وطالب التقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالضغط على المليشيات لوقف تلك الانتهاكات، وتجنيب المدنيين مخاطر الحرب والكف عن تجنيد الاطفال.



