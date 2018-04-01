التحالف يمنع بن دغر من العودة إلى عدن ويضع شرطا واحدا لعودته.. ماهو؟

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ صنعاء

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كشف مصدر يمني مسؤول أن رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، يواجه قرارا من التحالف العربي يمنع عودته إلى مدينة عدن (جنوبي البلاد) والعاصمة المؤقته، التي غادرها قبل شهرين تقريبا.



ونقل موقع "عربي21" عن المصدر الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته "أن رئيس الحكومة الشرعية، المقيم حاليا في العاصمة السعودية، منع من العودة إلى مدينة عدن".



وأضاف "أن التحالف اشترط لعودة بن دغر إلى عدن "إخراج نائبه في رئاسة الوزراء، ووزير الداخلية، أحمد الميسري، من المدينة، أو إقالته من منصبيه"، وهو طلب سبق أن رفضه الرئيس عبدربه منصور هادي، بعدما تقدمت به الإمارات في فبراير الماضي.



وكان وزير الداخلية اليمني، الميسري، اتهم الجمعة دولة الإمارات بعرقلة عودة الرئيس هادي إلى عدن، مؤكدا أن قواتها تسيطر على ميناء ومطار عدن ومداخل ومخارج المدينة الساحلية.



وكان وزير الدولة في الحكومة اليمنية المستقيل، صلاح الصيادي، دعا اليمنيين إلى الخروج بالتظاهر والاعتصام؛ للمطالبة بعودة الرئيس هادي إلى عدن، محذرا من نتائج كارثية تنتظرهم في حال لم يقوموا بذلك.



وكان بن دغر غادر مدينة عدن (جنوب اليمن)، ولم يعد إليها منذ ذلك الحين، حيث تعد أول زيارة خارجية له منذ المواجهات التي دارت بين قوات الحرس الرئاسي وقوات تدعمها الإمارات في نهاية يناير الماضي.



