آخر الاخبار

من الكميرا الى الرسائل.. كيف تتجسس علينا الهواتف اكثر من 3 آلاف حالة انتهاك ارتكبها الانقلابيون في ذمار (تقرير وانفوجرافيك) التحالف يمنع بن دغر من العودة إلى عدن ويضع شرطا واحدا لعودته.. ماهو؟ بن دغر: نهاية الحوثي قريبة وبمساندة الإمارات سننتصر مليشيا «الحوثي» تطلق صارخا بالستيا على «الرادارات» جنوب المملكة وتزعم قتل جنود سودانيين بميدي من العاصمة مسقط.. المبعوث الأممي يكشف نتائج جولته ولقاءاته بأطراف الأزمة اليمنية وموقفهم من استئناف المشاورات تفاصيل عملية نوعية للجيش وسط ميدي وموقف انساني مع اسير حوثي مياه المجاري بدلا عن مياه الشرب في مدينة ذمار والاهالي يتهمون الحوثيين (صور) على طاولة الرئيس هادي ونائبه.. مطالب لإعادة صياغة علاقات التحالف بالشرعية ستاد 19 مايو الجديد ضمن العشرة الأفضل عالميًا


بن دغر: نهاية الحوثي قريبة وبمساندة الإمارات سننتصر

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة
عدد القراءات 551

قال رئيس الوزراء اليمني أن، «نهاية مليشيا الحوثي باتت قريبة، وأن الشرعية حريصة في الحرب الحفاظ على الممتلكات والأرواح التي استخدمتها المليشيا دروعاً في حربها على الدولة».

وأكد «أحمد بن دغر» خلال لقائه مشائخ المهرة ان «العدو الأول لليمن هي مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وأن الشرعية وبدعم من التحالف العربي هدفهما ايضاً هزيمة هذا العدو الذي دمر المنشأت ونهب الممتلكات العامة والخاصة».

وأوضح أن «الحكومة ومعها التحالف العربي بقيادة السعودية، وبمساندة الإمارات ستنتصر، وأن الدولة ستمضي في مشروع بناء الدولة الاتحادية».

وقال بأن «الدولة الاتحادية هي المستقبل الواعد بالخير والعطاء لكل أبنا اليمن، وهي الضامن الأول للحقوق، وأن فكرتها التي تمخضت عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، وصيغت في مسودة الدستور، قائمة على العدالة في توزيع الثروة والسلطة والشراكة في القرار».

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
اكثر من 3 آلاف حالة انتهاك ارتكبها الانقلابيون في ذمار (تقرير وانفوجرافيك)
التحالف يمنع بن دغر من العودة إلى عدن ويضع شرطا واحدا لعودته.. ماهو؟
مليشيا «الحوثي» تطلق صارخا بالستيا على «الرادارات» جنوب المملكة وتزعم قتل جنود سو
من العاصمة مسقط.. المبعوث الأممي يكشف نتائج جولته ولقاءاته بأطراف الأزمة اليمنية
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس