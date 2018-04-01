بن دغر: نهاية الحوثي قريبة وبمساندة الإمارات سننتصر

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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قال رئيس الوزراء اليمني أن، «نهاية مليشيا الحوثي باتت قريبة، وأن الشرعية حريصة في الحرب الحفاظ على الممتلكات والأرواح التي استخدمتها المليشيا دروعاً في حربها على الدولة».

وأكد «أحمد بن دغر» خلال لقائه مشائخ المهرة ان «العدو الأول لليمن هي مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وأن الشرعية وبدعم من التحالف العربي هدفهما ايضاً هزيمة هذا العدو الذي دمر المنشأت ونهب الممتلكات العامة والخاصة».

وأوضح أن «الحكومة ومعها التحالف العربي بقيادة السعودية، وبمساندة الإمارات ستنتصر، وأن الدولة ستمضي في مشروع بناء الدولة الاتحادية».

وقال بأن «الدولة الاتحادية هي المستقبل الواعد بالخير والعطاء لكل أبنا اليمن، وهي الضامن الأول للحقوق، وأن فكرتها التي تمخضت عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، وصيغت في مسودة الدستور، قائمة على العدالة في توزيع الثروة والسلطة والشراكة في القرار».



