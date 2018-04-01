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مليشيا «الحوثي» تطلق صارخا بالستيا على «الرادارات» جنوب المملكة وتزعم قتل جنود سودانيين بميدي

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة
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أعلنت ميليشيا الحوثي، الأحد، إطلاق صاروخ باليستي، على موقع عسكري جنوبي المملكة العربية السعودية.

وذكرت قناة «المسيرة» التابعة لـ«الحوثيين»، أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز «بدر-1» على لواء الرادارات في خميس مشيط بعسير.

ولم يصدر أي تعليق من «التحالف العربي» حول الحادثة.

ويعد هذا الصاروخ رقم 13 الذي تطلقه ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية خلال نصف شهر، في أكبر تصعيد لـ«الحوثيين» باتجاه المملكة منذ بدء عمليات «التحالف العربي» في مارس/آذار 2015.

الى ذلك، زعمت مليشيا الحوثي، انها قتلت عشرات من الجنود السودانيين، الجمعة، في كمين قرب مدينة ميدي، حسبما ذكرت «المسيرة».

وقالت القناة إن «الجنود قتلوا في عمليات قنص المتمردين الحوثيين لهم، وباستخدام عبوات ناسفة أيضا، بعد استدراجهم والسماح لها بالتقدم إلى أماكن كانوا يتحصنون فيها بعناية، ما جعلها في مرمى نيرانهم».

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