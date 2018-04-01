مليشيا «الحوثي» تطلق صارخا بالستيا على «الرادارات» جنوب المملكة وتزعم قتل جنود سودانيين بميدي من العاصمة مسقط.. المبعوث الأممي يكشف نتائج جولته ولقاءاته بأطراف الأزمة اليمنية وموقفهم من استئناف المشاورات تفاصيل عملية نوعية للجيش وسط ميدي وموقف انساني مع اسير حوثي مياه المجاري بدلا عن مياه الشرب في مدينة ذمار والاهالي يتهمون الحوثيين (صور) على طاولة الرئيس هادي ونائبه.. مطالب لإعادة صياغة علاقات التحالف بالشرعية ستاد 19 مايو الجديد ضمن العشرة الأفضل عالميًا ترامب وولي عهد أبو ظبي يبحثان أزمة الخليج ونفوذ طهران أمير قطر يزور السعودية ... مفاجأة كبيرة برج ترامب بنيويورك يحترق .. وحصول قتلى وجرحى شاهد بالصوت والصورة تركيا تطور سلاحاً مدمراً