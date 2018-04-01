من العاصمة مسقط.. المبعوث الأممي يكشف نتائج جولته ولقاءاته بأطراف الأزمة اليمنية وموقفهم من استئناف المشاورات

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ صنعاء

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التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية، اضافة إلى ممثلين عن حزب المؤتمر وجماعة الحوثيين المسلحة.

وقال مارتن خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد، مع يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية، "انه زار اليمن مسبقًا بصفته المفوض السامي للاجئين ولديه تجربة واهتمام لتحقيق السلام في اليمن“، مشيرًا إلى أنه في المرحلة الحالية يستمع إلى الجميع حيث أنه زار الرياض كما زار اليمن وسيعود إلى الرياض مرة أخرى.

وأوضح أنه لمس خلال زياراته رغبة حقيقية لتحقيق السلام وبدء مفاوضات سياسية لوقف الحرب وانهاء معاناة الشعب اليمني، منوها إلى دور منظمة الأمم المتحدة في خدمة من يسعى لحل الصراعات وتحقيق السلام، واهتمام المنظمة في تسوية الصراع في أقرب فرصة.حسب قوله.

وأشار إلى أن كافة دول جوار اليمن تؤكد أهمية وجود "يمن مستقل ومزدهر يعيش في سلام مع نفسه ومع دول الجوار"، موضحًا أنه خلال العشرة أيام القادمة سيقدم ايجازًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الزيارة التي قام بها.

وأكد على ثقته في أن رؤية الأعضاء بمجلس الأمن فيما نسمعه من السلطنة ودول الجوار باليمن هو تحقيق السلام العاجل وليس الآجل.

والتقى المبعوث الأممي أمس السبت، القيادي في حزب المؤتمر الدكتور ابو بكر القربي، وكذا وفد جماعة الحوثيين المفاوض والمتواجد في مسقط.

وقال القربي في تدوينة على صفحته في تويتر، انه خلال لقاءه بالمبعوث الأممي، لمس حرصه على فتح نافذة للحل على ارض صلبة، وأنه مزود بدعم قوي من مجلس الامن، بعد أن ادركوا نتيجة الأخطاء و المواقف و القرارات الخاطئة على تحقيق الحل السياسي.



