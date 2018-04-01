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تفاصيل عملية نوعية للجيش وسط ميدي وموقف انساني مع اسير حوثي

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -تغطيات
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نفذت قوات الجيش الوطني مسنوداً بقوات التحالف العربي ، فجر اليوم الأحد ،عملية نوعية على مواقع المليشيات الحوثية داخل أحياء مدينة ميدي ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واسر اخرين من الإنقلابيين.

ونقل مأرب برس عن مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة ، قوله ان قوات الجيش الوطني طهرت خلال العملية عدداً من الأحياء التي كانت تتمركز فيها عناصر المليشيات جنوب غرب المدينة.

واكد وقوع أربعة أسرى بقبضة الجيش الوطني أحدهم جريحاً تم إسعافه بالمشفى الميداني ومن ثم نقله لأحد مشافي المملكة لتلقي العلاج ، فيما قتل ثلاثة عشر عنصراً وجرح آخرين من المتمردين.

وأضاف المصدر،، بأن الجيش الوطني ضيق الخناق على العناصر المتبقية في بعض أحياء مدينة ميدي ،تمهيداً لإستكمال تطهير باقي الأحياء.

إلى ذلك قصفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية عدد من نقاط تجمع المليشيات بجبهتي حرض وميدي خلال اليوميين الماضيين، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات للمتمردين.

وكانت قوات الجيش الوطني قد فرضت حصاراً محكماً على مدينة ميدي منذ أكثر من ثلاثة أشهر .

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