مياه المجاري بدلا عن مياه الشرب في مدينة ذمار والاهالي يتهمون الحوثيين (صور)

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -خاص

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اتهم سكان محليون مليشيات الحوثي في مدينة ذمار " وسط اليمن " بضخ مياة مجاري(الصرف الصحي) الى أغلب الأحياء السكنية في المدينة ليستخدمها المواطنون فيما بعد للشرب واحتياجات اخرى.

وذكر شهود عيان من أهالي مدينة ذمار أن مليشيات الحوثي ضخت يومي الجمعة و السبت مياة مجاري عبر مشاريع المؤسسة العامة للمياه في المحافظة، مما شكل صدمة كبيرة لدى الأهالي والسكان.

واكدوا في حديث لمأرب برس أن مليشيات الحوثي في المحافظة تتقصد هذا العمل الإجرامي في أغلب أحياء وحارات المدينة التي لم تدفع بأبنائها للالتحاق معهم في جبهات القتال.

ولقى هذا العمل سخط واستنكار واسعين لدى السكان والأهالي، محملين المليشيات في مؤسسة المياة بالمحافظة وعلى رأسها المدعو طة الهندي مدير عام المؤسسة المسؤلية الاجتماعية و القانونية الكاملة وراء هذه الجريمة النكراء.



