آخر الاخبار

مياه المجاري بدلا عن مياه الشرب في مدينة ذمار والاهالي يتهمون الحوثيين (صور) على طاولة الرئيس هادي ونائبه.. مطالب لإعادة صياغة علاقات التحالف بالشرعية ستاد 19 مايو الجديد ضمن العشرة الأفضل عالميًا ترامب وولي عهد أبو ظبي يبحثان أزمة الخليج ونفوذ طهران أمير قطر يزور السعودية ... مفاجأة كبيرة برج ترامب بنيويورك يحترق .. وحصول قتلى وجرحى شاهد بالصوت والصورة تركيا تطور سلاحاً مدمراً دبلوماسية اليمن في سوريا في قبضة الحوثيين انقلاب عسكري كامل بدعم الامارات واعلان حرب على أمن وجيش الشرعية (التوتر بين هادي وابوظبي يصل حد الاشتباك المسلح) الكوليرا والملاريا والديفتريا.. ثلاثية "المرض" تهدد اليمن بـ"المجاعة"


مياه المجاري بدلا عن مياه الشرب في مدينة ذمار والاهالي يتهمون الحوثيين (صور)

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -خاص
عدد القراءات 224

اتهم سكان محليون مليشيات الحوثي في مدينة ذمار " وسط اليمن " بضخ مياة مجاري(الصرف الصحي) الى أغلب الأحياء السكنية في المدينة ليستخدمها المواطنون فيما بعد للشرب واحتياجات اخرى. 

وذكر شهود عيان من أهالي مدينة ذمار أن مليشيات الحوثي ضخت يومي الجمعة و السبت مياة مجاري عبر مشاريع المؤسسة العامة للمياه في المحافظة، مما شكل صدمة كبيرة لدى الأهالي والسكان. 

واكدوا في حديث لمأرب برس أن مليشيات الحوثي في المحافظة تتقصد هذا العمل الإجرامي في أغلب أحياء وحارات المدينة التي لم تدفع بأبنائها للالتحاق معهم في جبهات القتال. 

ولقى هذا العمل سخط واستنكار واسعين لدى السكان والأهالي، محملين المليشيات في مؤسسة المياة بالمحافظة وعلى رأسها المدعو طة الهندي مدير عام المؤسسة المسؤلية الاجتماعية و القانونية الكاملة وراء هذه الجريمة النكراء.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
على طاولة الرئيس هادي ونائبه.. مطالب لإعادة صياغة علاقات التحالف بالشرعية
دبلوماسية اليمن في سوريا في قبضة الحوثيين
انقلاب عسكري كامل بدعم الامارات واعلان حرب على أمن وجيش الشرعية (التوتر بين هادي
الكوليرا والملاريا والديفتريا.. ثلاثية "المرض" تهدد اليمن بـ"المجاعة"
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس