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ترامب وولي عهد أبو ظبي يبحثان أزمة الخليج ونفوذ طهران

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - وكالات
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بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع ولي عهد إمارة أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين دول الخليج، ونفوذ إيران الإقليمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، أمس الجمعة، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وأضاف البيان، أن ترامب “أعرب عن شكره لولي عهد أبو ظبي، إزاء لعب مجلس التعاون الخليجي دورًا قياديًا في مواجهة إيران”.

وتابع أن الطرفين اتفقا على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي، عبّر عن سعادته باستضافة “آل نهيان” في البيت الأبيض، في أقرب وقت.

واستضاف ترامب، في 20 مارس/آذار المنصرم، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وينتظر أن يستضيف، في 10 أبريل/ نيسان الجاري، أمير قطر، تميم بن حمد.

 
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#ترامب #قطر #محمد_بن_زايد #السعودية #الأزمة_الخليجية
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