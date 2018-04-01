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برج ترامب بنيويورك يحترق .. وحصول قتلى وجرحى شاهد بالصوت والصورة

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - وكالات
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لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون جراء حريق اندلع في مبنى “برج ترامب”، حيث يقع منزل ومكاتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمدينة نيويورك.

ونشب الحريق، اليوم الأحد، في شقة بالطابق الخمسين من البناء.

وأعلنت شرطة نيويورك، في بيان، أن عناصر الإطفاء أنقذوا شخصًا في الـ67 من العمر من الحريق، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته في المستشفى.

وأغلقت قوات الأمن الشوارع المحيطة بالبناء، فيما تمكن طاقم الإطفاء المكون من 200 عنصر، من إخماد الحريق خلال فترة وجيزة.

وأشارت إطفائية نيويورك أن أربعة من عناصرها تعرضوا لإصابات طفيفة خلال إخماد الحريق.

وشكر الرئيس الأمريكي، في تغريدة على تويتر، طواقم الإطفاء على جهودهم، مشيرًا إلى أن البرج مبني بشكل جيد.

 

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#ترامب #حريق #نييورك
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