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تركيا تطور سلاحاً مدمراً

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - وكالات
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بدأت شركة روكيتسان للصناعات الدفاعية التركية، في الانتاج الشامل لصاروخ طورته حديثا من أجل تزويده طائرات بدون طيّار وطنية.

ونقلت صحيفة تقويم المحلية اليوم الخميس، عن مصادر في “روكيتسان” أن الشركة أجرت تعديلات على صاروخها “جيريت” المستخدم في المروحية الحربية الوطنية “أتاك”.

وأضافت المصادر أن روكيتسان أطلقت على الصاروخ جيريت بعد تعديلها اسم “الذخيرة الذكية المصغرة”، مزودة بتكنولوجيا الليزر لإصابة أهدافها بدقة.

وتهدف روكيتسان عبر الصاروخ المعدل إلى إصابة أهداف خفيفة غير محصنة وعربات غير مصفحة وهوائيات الرادارات ومنصات الأسلحة وتجمعات الإرهابيين في مساحة لا تتجاوز 25 مترا مربعا.

ويبلغ طول الصاروخ بعد التعديل 80 سم وبعرض 70 ملم وبوزن 8.5 كغ، ويصل المدى المجدي (المدمر) له إلى 8 كم.

وتأسست شركة روكيتسان المساهمة بتاريخ 14 يونيو/حزيران 1988، ومقرها في منطقة تشانكايا بأنقرة، لتنضم إلى المؤسسات العسكرية التركية مثل “أسيل سان”، و”هوالسان” وغيرهما، لتحقيق اكتفاء ذاتي لتركيا من الصناعات العسكرية.

وتخصصت روكيتسان منذ إنشائها بتطوير وإنتاج منظومات القذائف والصواريخ الجوية الأرضية البحرية في تركيا.

 
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