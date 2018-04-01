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الكوليرا والملاريا والديفتريا.. ثلاثية

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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أوردت صحيفة "لا ليبرتي" السويسرية التي تصدر بالفرنسية في فرايبورج بعض المُعطيات بخصوص الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونيف في اليمن، وأشارت إلى أن النزاع أدى حتى الآن إلى سقوط 9000 قتيل و50600 جريح على الأقل معظمهم من المدنيين.


ونقلت الصحيفة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" أن 22 مليونا و200 ألف يمني "أي 76% من إجمالي السكان" بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم ما لا يقل عن 6 ملايين و800 ألف شخص بحاجة إلى "مساعدة غذائية فورية وملائمة ومستمرة"، كما تقول كارولين سوجان، المسئولة عن عمليات منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية في اليمن.

سوجان تحدثت في حوار مطول مع الصحيفة عن التعقيدات الهائلة التي تُواجه عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وقالت: "إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فسوف نتحدث قريبا عن مجاعة في اليمن"، كما أشارت إلى التدهور المُريع للأوضاع الصحية حيث "سجلنا تفشيا للأوبئة، ففي هذا العام، بلغت الكوليرا معدلات غير مسبوقة ومنذ فترة، أصبحت لدينا حالات الخُناق"ديفتيريا" في عموم أنحاء البلاد، هناك أيضا، ارتفاع ملفت في حالات الإصابة بالمالاريا، دون احتساب سوء التغذية بطبيعة الحال".

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