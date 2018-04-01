شاحنة اصطدمت بحافلة فقضت على فريق رياضة كامل!

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قالت الشرطة الكندية، السبت 7 أبريل/نيسان 2018، إن 15 شخصاً لقوا حتفهم عندما اصطدمت حافلة كانت تقل فريق هوكي للناشئين بشاحنة في ساسكاتشوان مما أحدث صدمة في البلاد التي يعشق أهلها لعبة الهوكي.

وذكرت الشرطة أن 29 شًخصا من بينهم السائق كانوا على متن الحافلة. وجرى نقل 14 مصاباً إلى المستشفيات بعضهم في حالة خطرة. وكانت الشرطة قد قالت من قبل إن 28 شخصاً كانوا على متن الحافلة.

وذكرت وكالة (كنيديان برس) للأنباء أن الحافلة كانت تقل فريق هامبولت برونكوس عندما وقع الحادث حوالي الساعة الخامسة من مساء الجمعة في منطقة تيسديل الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شمالي ريجينا.

وكان الفريق في طريقه لخوض المباراة الخامسة له في التصفيات أمام فريق نيباوين هوكس.

وقال كيفن جارينجر رئيس الفريق في بيان “نقدم التعازي لأسر العاملين والرياضيين وكل من تأثر بهذه المأساة المروعة.. أسرة برونكوس في صدمة ونحاول استيعاب خسارتنا الفادحة”.

كما انهالت التعازي من لاعبي هوكي سابقين ومنظمات رياضية وزعماء سياسيين في أنحاء البلاد.

وكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو في تغريدة “لا يمكنني أن أتخيل ما يعانيه آباؤهم وأمهاتهم. قلبي مع كل من تأثر بهذه المأساة سواء كان فريق هامبولت أو غيره”.

وفي تغريدة على تويتر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه تحدث إلى ترودو “ليعبر عن خالص الاحترام والتعازي لأسر (ضحايا) مأساة فريق هامبولت. أدعو الله أن يكون في عونهم جميعاً”.



