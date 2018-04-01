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هل يتأثر الشعر بغسله يومياً أم لا؟

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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هناك عدة عوامل تؤثر على فروة الرأس والشعر إذا تم غسله كثيراً، مثل نوعية الصابون المستخدم، ونوعية الشعر أيضاً، لكن من حيث المبدأ الولع بغسل الشعر بشكل متكرر لا يضر في حد ذاته. إليك ما تحتاج معرفته عن الأمر:

تقوم فروة الرأس بإنتاج زيوت طبيعية لترطيب الشعر بشكل طبيعي، وتغذّي هذه الزيوت الفطريات التي تساهم في إنتاج القشرة. لكن يساعد غسل الشعر بالشامبو بانتظام على إزالة خلايا الجلد الميتة التي من شأنها أن تتراكم وتكوّن القشرة.

لذا، يعتبر الإفراط في تنظيف فروة الرأس سمة إيجابية دون شك، لكن استخدام الصابون المضاد للبكتريا أو أية مطهرات في تنظيف الرأس ليس إيجابياً. الأفضل استخدام شامبو لطيف على فروة الرأس ليسهل غسله بوتيرة أسرع.

وتحفّز عملية إزالة خلايا الجلد الميتة نمو الشعر الجديد، لكن لا يعني ذلك أيضاً الإفراط في غسل الشعر أكثر من مرة في اليوم، بل إن غسله مرة يومياً باستمرار ليس مثالياً.

فإذا كان الشعر جافاً أو مجعداً قد يزداد جفافه إذا تم غسله بشكل متكرر، أو تزداد الأضرار التي تؤدي إلى تكسره أو هشاشته.

كما أن الإفراط في استخدام الشامبو ومكيّفات الشعر يؤدي إلى فقدان الطبقة الدهنية الطبيعية التي تحافظ على قوة الشعر، لذلك يعتبر المعدل الصحي لغسل الشعر مرة كل يومين أو 3 أيام.

عليك أيضاً الاهتمام بنوعية الشامبو، والحرص على أن تكون من عناصر طبيعية، وأن يكون خالياً من المواد الكيميائية.

 
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#شعر
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