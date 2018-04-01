الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 102

إذا كنت ترغب في العودة إلى تنسيق الشاشة الرئيسية الافتراضي على جهاز آيفون أو آيباد، وسواءً كنت ترغب في استخدام معيار iOS لفترة من الوقت أو استخدمه فقط كنقطة بداية لتبديل الأمور، فإن خيار إعادة تعيين تنسيق الشاشة الرئيسية قائمًا منذ فترة طويلة، ولكن قد يكون من السهل النظر إليه حيث يتم وضعه أسفل خيارات إعادة التعيين الأكثر استخدامًا.

كيفية استعادة تنسيق الشاشة الرئيسية الافتراضي على آيفون أو آيباد

افتح الإعدادات ثم قم بالنقر على عام.

اسحب لأسفل واضغط على إعادة تعيين.

انقر فوق إعادة تعيين تنسيق الشاشة الرئيسية وتأكد من خلال النقر فوق “إعادة تعيين الشاشة الرئيسية”.

ضع في اعتبارك أن هذه العملية ستؤدي أيضًا إلى إزالة أي مجلدات قمت بإنشائها في العملية، ووضع جميع تطبيقاتك بترتيب أبجدي بعد مجلد الإضافات الافتراضي في الصفحة الثانية للتطبيقات.



