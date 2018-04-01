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خطة أمنية لاستعادة مؤسسات الدولة شرق تعز

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- العربي الجديد
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أعلنت إدارة أمن شرطة محافظة تعز اليمنية، مساء اليوم السبت، عن تدشين حملة أمنية واسعة لضبط الانفلات الأمني الذي تشهده المناطق المحررة التابعة للحكومة الشرعية.

وقال السكرتير الخاص لمحافظ تعز هشام السامعي، لـ"العربي الجديد" إن اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ في تعز ناقشت خطة أمنية لاستعادة المؤسسات الحكومية في الجهة الشرقية للمدينة، وكذلك ناقشت موضوع الاغتيالات المتكررة في المدينة ومعالجة تحركات الدراجات النارية، إضافة إلى إقرار إزالة النقاط العسكرية من هيجة العبد، وهي الطريق الرابط بين محافظة تعز والمحافظة الجنوبية حتى منطقة بيرباشا غربي مدينة تعز.

وأكد السامعي، وجود خطة للانتشار الأمني ستبدأ بعد وصول الدعم للأجهزة الأمنية حسب توجيهات رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي.

وقال بيان لإدارة أمن تعز، إن الحملة الأمنية بدأت مساء اليوم بالانتشار في شوارع المدينة، وتهدف لضبط الاختلالات الأمنية وتنفيذ قرارات اللجنة الأمنية.

وحذرت إدارة أمن محافظة تعز سائقي الدراجات النارية من التحرك ليلاً، وطلبت منهم الالتزام بقرار اللجنة الأمنية القاضي بمنع تجوال الدراجات النارية من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً، وشددت في البيان أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفة لذلك.

وأشار البيان إلى أن هذا الحملة الأمنية تأتي بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة تعز لتنفيذ خطة أمنية وعسكرية من شأنها العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وتشهد مدينة تعز، انفلاتا أمنياً غير مسبوق، بالإضافة إلى تصاعد عمليات السلب والنهب التي تطاول المواطنين، وذلك في سياق الفوضى الأمنية التي آلت إليها المدينة في مناطق سيطرة الفصائل التابعة للحكومة الشرعية.

 
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