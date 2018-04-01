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برشلونة يحقق فوزا على ليجانيس بثلاثية ميسي

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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سجل ليونيل ميسي ثلاثية ليقود برشلونة للفوز 3-1 على ليجانيس يوم السبت ما ساعده في توسيع الفارق إلى 12 نقطة في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم كما عادل رقما قياسيا في المسابقة بخوض 38 مباراة متتالية دون هزيمة.

 وافتتح ميسي التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 27 ثم ضاعف المهاجم الأرجنتيني التقدم بعد خمس دقائق عندما استقبل تمريرة من فيليب كوتينيو وسدد كرة منخفضة في الشباك.

 وقلص المغربي نبيل الزهر الفارق لليجانيس صاحب المركز 14 في الدقيقة 68 لكن ميسي ضمن النقاط الثلاث قبل ثلاث دقائق على نهاية المباراة عندما تحكم بالكرة بصدره قبل أن يسددها من فوق الحارس إيفان كويار من مسافة قريبة.

 ولم يخسر برشلونة في الدوري منذ هزيمته 2-صفر أمام ملقة في الثامن من أبريل نيسان العام الماضي وعادل يوم السبت رقم ريال سوسيداد الذي حققه في الفترة بين 1979 و1980.

 كما لم يخسر فريق المدرب إرنستو بالبيردي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

 ويتصدر الفريق الكتالوني الدوري برصيد 79 نقطة من 31 مباراة بفارق 12 نقطة عن أتليتيكو مدريد أقرب منافسيه الذي يزور ملعب غريمه ريال مدريد يوم الأحد.

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