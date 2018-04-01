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تعرف على أسوأ مطار بالعالم وأحسنها على مستوى العالم

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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كشفت وكالة "آي دريمس" للأسفار، أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أكبر مطارات المغرب، صنف أسوأ مطار في العالم، فيما احتل مطار سنغافورة صدارة تصنيف أحسن المطارات في المعمورة وأجودهم خدمات.

وقالت وكالة "آي دريمس" الفرنسية للأسفار، إن أسوأ مطار في العالم لسنة 2018 يوجد بالمغرب، حسب استطلاع لها على موقعها على الانترنت شارك فيه أزيد من 50 ألف مسافر.

التصنيف الدولي الذي عرض على استفتاء 50 ألف مستفيد من خدمات الوكالة الدولية للأسفار، استند على معايير الخدمات التي يقدمها المطار، وقاعات المغادرة، والمطاعم، وفرص التسوق، وعلى الشكل العام للمطار.

وتصدر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قائمة أسوأ المطارات بالعالم لسنة 2018، حاصلا على أدنى درجة، متبوعا بمطار روما "تشامبينو" في إيطاليا، وفي الرتبة الثالثة مطار برلين "تيغيل" الألماني، ثم مطار برلين "شونيفيلد"، وحل خامسا والأخير من بين أسوأ المطارات، مطار لندن "لوتون".

وحسب ذات التصنيف دائما، فقد تربع مطار "شانغي" في سنغافورة على عرش أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2018، حيث يقدم خدمات ممتازة حسب الوكالة، ويوفر للمسافرين حدائق، ومسبحا على السطح، وقاعات السينما المخصصة للمسافرين عبر مسافات طويلة، إلى جانب خدمات مجانية كالتدليك، وإمكانية زيارة سنغافورة عبر جولات ينظمها المطار نفسه.

وجاء في الرتبة الثانية مطار "زوريخ" السويسري، متبوعا بمطار "أتاتورك" في اسطمبول التركيا، ثم مطار "كوبنهاغن"، ومطار "ميونخ"، ومطار "فرانكفورت"، ومطار مدريد "باراخاس"، وروما "فيوميتشينو"، وفي الرتبة العاشرة مطار "هيثرو" بلندن.

   
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