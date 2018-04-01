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اتحاد الطلبة اليمنيين في جامعة APU بماليزيا يقيم ورشة أكاديمية موسعة

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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أقام اتحاد الطلبة اليمنيين في جامعة APU ،السبت، الورشة الأكاديمية الموسعة في مجال البحث العلمي وطرق البحث في قاعة جامعة APU بكوالالمبور.

والقي في الورشة الذي حضرها الملحق الثقافي لليمن في ماليزيا البروفيسور عبدالله الذيفاني العديد من المحاضرات في مختلف المستويات والتخصصات التطبيقية والإنسانية.

وأشاد البروفيسور الذيفاني في كلمته بالورشة الأكاديمية ،داعيا الطلاب إلى المزيد من المثابرة والنجاحات المتواصلة.

وقال" أنه في ظل هذا الواقع الذي نعيشه اليوم داخل بلدنا اليمن وخارجه حري بنا أن نكون في مقدمة الصفوف ذائدين عن وطننا بأقلامنا وأبحاثنا وكلماتنا، وأن يكون الوطن حاضرا ً في كل جوارحنا وتفكيرنا".

وأضاف"أننا سلكنا طريق العلم والمعرفة كاتجاه مدني، لكن حق الوطن علينا أن ننصره في كل وقت وحين، ولا مكان معنا وبيننا لمن يقفون في المنطقة الرمادية، نحن مع الوطن ".

من جانبه أكد رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة المهندس أمجد المذحجي في كلمته ان لا مخرج لما تعانيه اليمن وبقية البلدان العربية من أزمات الا بمواكبة متطلبات العصر واللحاق بشعوب الأمم المختلفة التي تتسابق في مسارات البحث العلمي والابتكار الصناعي.

حضر الورشة الدكتور يوسف الشراعي رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا وعدد من الأكاديميين والباحثين اليمنيين.

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