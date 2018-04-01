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وسط معارك مشتعلة.. ضربات جوية تكبد الانقلابيين خسائر فادحة في قانية

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اندلعت مواجهات عنيفة ،اليوم السبت ،بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الحوثية على مشارف منطقة قانية بين محافظة مأرب والبيضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" ان المواجهات اندلعت عقب هجوم شنته المليشيا على احدى النقاط التي نصبها الجيش بالقرب من سوق قانية.

وأسفرت المواجهات عن إفشال الهجوم ومصرع عدد من عناصر المليشيا المهاجمة فيما لاذ البقية بالفرار.

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي ،اليوم ، عدة غارات استهدفت بها مواقع المليشيات الحوثي في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

واستهدفت الغارات مبنى داخل مكتب المالية بمديرية السوادية والمعهد الفني في المديرية ذاتها والذين تحتلهما المليشيات منذ غزوها للمديرية وقامت بتخزين أسلحة بداخلهما .

واسفرت الغارات عن مصرع عدد من عناصر المليشيا بينهم القيادي الحوثي "أبو قصي" فيما أصيب عدد أخر منهم.

كما أسفرت الغارات عن تدمير مخازن أسلحة تابعة للميلشيات في المواقع المستهدفة.

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