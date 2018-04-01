هذا رأي مقتدى الصدر في الترحم على صدام حسين

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عّلق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على "ترحم" العراقيين على الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، نتيجة للأوضاع السيئة بعد عام 2003، وفقدان الأمل بالخلاص من الفاسدين، بحسب سؤال وجهه أحد أتباعه.

واكتفى الصدر في معرض إجابته على السؤال، بالقول: "لعن الله الطغاة أينما كانوا، وفي أي زمان كانوا".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، كان قد تعهد في أكثر من مناسبة بأن معركته المقبلة ستكون ضد الفاسدين، وذلك بعدما أعلن إنهاء تنظيم الدولة في البلاد.

مراقبون وصفوا موقف مقتدى الصدر هو موقف الشيعة من أهل السنة المتطرف الذي لا يحل اللعن على السني فقط , بل يبيح دمه وماله .



