المبعوث الأممي يلتقي قيادات مؤتمرية بـ«مسقط» و «عيدروس» و «بن بريك» يسبقانه الى «أبو ظبي» لمزاحمة «أحمد علي»

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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التقى المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، اليوم السبت، في العاصمة العمانية مسقط، قياديا في حزب المؤتمر الشعبي العام.

وقال القيادي المؤتمري الدكتور ابو بكر القربي انه التقى بالمبعوث الاممي في مسقط، مشيرا الى انه ـ اي مارتن ـ جاء بفهم عميق للازمة في اليمن ومكوناتها والمعرقلين حقاً لها.

وأوضح القربي في تغريدة على «تويتر»، تابعها «مأرب برس»، ان «مارتن حريص على فتح نافذة للحل على ارض صلبة، وأنه مزود بدعم قوي من مجلس الامن، بعد أن ادركوا نتيجة الأخطاء و المواقف و القرارات الخاطئة على تحقيق الحل السياسي».

وينفذ المبعوث الأممي جولة جديدة في المنطقة يلتقي خلالها اطراف الأزمة اليمنية، حيث من المقرر ان يلتقي في مسقط قيادات في مليشيات الحوثي، إضافة إلى قيادات أخرى في حزب المؤتمر، كما سينتقل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للقاء نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح وقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب مصادر جنوبية فإن رئيس ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بريك غادروا امس العاصمة المؤقتة عدن، متجهين إلى أبو ظبي للقاء مارتن الذي رفض زيارة عدن.



