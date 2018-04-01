آخر الاخبار

هذا رأي مقتدى الصدر في الترحم على صدام حسين دولة تخطط لإقرار مشروع يشرعن لإخصاء مغتصبي هذه الفئة هكذا نقلت روسيا مرتزقتها إلى سورية سراً المبعوث الأممي يلتقي قيادات مؤتمرية بـ«مسقط» و «عيدروس» و «بن بريك» يسبقانه الى «أبو ظبي» لمزاحمة «أحمد علي» زيدان يفاجئ برشلونة ويعلن قراره بشأن الممر الشرفي في إب .. مليون ريال لإصلاح سيارة قيادي حوثي ومسلحون يقتحمون منزل مواطن ويطردون اسرته هذه تفاصيل عرض ريال مدريد لضم المصري محمد صلاح الخارجية القطرية تعلن موقفا جديدا من الأزمة الخليجية شركات تركية تغزو الأمريكيين إلى بيوتهم وغرف نومهم شركة أمريكية كبرى تعلن خبرا سارا للسعوديين


في إب .. مليون ريال لإصلاح سيارة قيادي حوثي ومسلحون يقتحمون منزل مواطن ويطردون اسرته

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -خاص
عدد القراءات 490

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تضمنت أوامر صرف مبلغ مليون ريال مقابل إصلاح سيارة قيادي حوثي يدعى "على النوعة " .

والنوعه معين من الحوثيين في منصب وكيل مالي لمحافظة إب.

 الوثيقة التي ذيلت بتوجيه وتوقيع قيادة السلطة المحلية ، كشفت فساد الجماعة الانقلابية وبذخها الكبير في ظل وضع اقتصادي مزري وانقطاع للمرتبات.

يذكر ان الوكيل النوعه صادر أكثر من مرة ختم المحافظ عبدالواحد صلاح المعين من الانقلابيين.

 ورصد مأرب برس ردور افعال الناشطون الذي استنكروا صرف الملايين لقيادات حوثية في الوقت الذي لجأ بعض دكاترة الجامعات والمعلمين وكثير من الموظفين لتسول قيمة اسطونة الغاز لاطعام أسرهم وسد حاجاتهم الضرورية للعيش.

وتتعمد المليشيات عدم صرف مرتباتهم وحقوقهم رغم الإيرادات الضخمة التي تصب في خزينة الإنقلابيين بالمحافظات الخاضعة لسيطرتهم .

في موضوع اخر اقتحم مدير اعلام إب المعين من الحوثيين منزل مواطن يدعى يعقوب الكندي وسط المدينة بعدد من المسلحين.

واستولى المسلحون على اثاث شقة المواطن الكندي وقاموا بطرد النساء والاطفال قبل ان يقتادونه الى جهة مجهولة دون اسباب.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

#إب #اليمن
إقراء أيضاً
المبعوث الأممي يلتقي قيادات مؤتمرية بـ«مسقط» و «عيدروس» و «بن بريك» يسبقانه الى
أبو بكر القربي يكشف عن تحركات دولية ودعم قوي من مجلس الامن لحل الملف اليمني
نحو 30 قتيلا انقلابيا وعشرات الجرحى بعد محاولتهم التسلل الى مواقع للجيش الوطني
العميد المداني يزور فرع شرطة حماية المنشآت بمأرب
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس