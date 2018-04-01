في إب .. مليون ريال لإصلاح سيارة قيادي حوثي ومسلحون يقتحمون منزل مواطن ويطردون اسرته

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -خاص

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تضمنت أوامر صرف مبلغ مليون ريال مقابل إصلاح سيارة قيادي حوثي يدعى "على النوعة " .

والنوعه معين من الحوثيين في منصب وكيل مالي لمحافظة إب.

الوثيقة التي ذيلت بتوجيه وتوقيع قيادة السلطة المحلية ، كشفت فساد الجماعة الانقلابية وبذخها الكبير في ظل وضع اقتصادي مزري وانقطاع للمرتبات.

يذكر ان الوكيل النوعه صادر أكثر من مرة ختم المحافظ عبدالواحد صلاح المعين من الانقلابيين.

ورصد مأرب برس ردور افعال الناشطون الذي استنكروا صرف الملايين لقيادات حوثية في الوقت الذي لجأ بعض دكاترة الجامعات والمعلمين وكثير من الموظفين لتسول قيمة اسطونة الغاز لاطعام أسرهم وسد حاجاتهم الضرورية للعيش.

وتتعمد المليشيات عدم صرف مرتباتهم وحقوقهم رغم الإيرادات الضخمة التي تصب في خزينة الإنقلابيين بالمحافظات الخاضعة لسيطرتهم .

في موضوع اخر اقتحم مدير اعلام إب المعين من الحوثيين منزل مواطن يدعى يعقوب الكندي وسط المدينة بعدد من المسلحين.

واستولى المسلحون على اثاث شقة المواطن الكندي وقاموا بطرد النساء والاطفال قبل ان يقتادونه الى جهة مجهولة دون اسباب.



