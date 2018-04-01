هذه تفاصيل عرض ريال مدريد لضم المصري محمد صلاح

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف موقع صحيفة "دياريو غول" عن مفاجأة كبيرة لجماهير فريقي ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني بخصوص النجم المصري محمد صلاح، والذي أمسى اليوم واحداً من أكثر المهاجمين المطلوبين من أكثر من فريق أوروبي كبير.

وكانت الصحف الإسبانية قد قالت في الأسابيع الأخيرة إن فريق ريال مدريد يريد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك نظراً للموسم الخرافي الذي يقدمه مع فريقه ليفربول والذي جعله واحداً من أفضل المهاجمين في موسم 2017-2018.

وكشف موقع صحيفة "دياريو غول" أن إدارة فريق ريال مدريد ستُقدم عرضاً مغرياً لفريق ليفربول الإنكليزي مقابل الحصول على النجم المصري محمد صلاح، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة وذلك لقطع الطريق على أي فريق يُحاول التعاقد مع صلاح.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن فريق ريال مدريد سيعرضُ لاعب خط الوسط المهاجم إيسكو بمبلغ 50 مليون يورو على فريق ليفربول الإنكليزي من أجل التعاقد مع المصري محمد صلاح، وذلك في إطار سعي النادي "الملكي" لتعزيز صفوفه في موسم 2018-2019.

في المقابل، أشار موقع "دياريو غول" إلى أن ريال مدريد سيدفع للنجم المصري محمد صلاح حوالي 25 مليون يورو سنوياً من أجل إغرائه توقيع العقد مع بطل أوروبا 12 مرة، فهل يخسر ليفربول نجماً جديداً بعد أن فقد البرازيلي كوتينيو لمصلحة برشلونة الإسباني؟



