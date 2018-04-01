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الخارجية القطرية تعلن موقفا جديدا من الأزمة الخليجية

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أفادت الخارجية القطرية اليوم أن ملف الأزمة الخليجية لن يكون مطروحا على أجندة القمة العربية المقرر إجراؤها في 15 أبريل / نيسان الجاري بالسعودية.

وفي تصريح للأناضول، أضافت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة لولوة الخاطر، أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة، إلا أن الدوحة لم تحدد بعد مستوى التمثيل فيها.

وجددت “الخاطر” التزام بلادها بالحوار لحل الأزمة، مستبعدة تناولها في القمة.

وتابعت: “لكننا في حال تم طرح المسألة، كما أكدنا مرارا، ملتزمون بالحوار في سبيل حل الأزمة، طالما أن ذلك في حدود المحافظة على السيادة والمصالح الوطنية لدولة قطر وشعبها”.

وبعد غد الاثنين، تنطلق الاجتماعات التحضيرية للقمة في دورتها التاسعة والعشرين.

وبدأت الأزمة في يونيو / حزيران 2017، بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرض “إجراءات عقابية” عليها بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة لسلب قرارها الوطني..

 
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#قطر #تميم #السعودية
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