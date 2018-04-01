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شركات تركية تغزو الأمريكيين إلى بيوتهم وغرف نومهم

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول
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تحتل تركيا المرتبة الثانية عالمياً في تصدير السجاد، بعد الصين، وفق معطيات مركز التجارة الدولي، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الوجهة الأولى للسجاد التركي المصدر.

وبلغت قيمة الصادرات التركية من السجاد العام الماضي 2.2 مليار دولار، حصة الولايات المتحدة منها 464.1 مليون دولار.

وقال رئيس قطاع السجاد في مجلس المصدرين الأتراك، صلاح الدين قبلان، إنّ صادرات بلاده من السجاد توجهت في البداية إلى الدول العربية ودول آسيا الوسطى.

وأوضح أن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، دفعت المصدرين للبحث عن أسواق بديلة لتكون الولايات المتحدة هي الوجهة المفضلة للسجاد التركي.

وأشار قبلان إلى أن صادرات البلاد تمر عبر رقابة صارمة قبل انتشارها في الأسواق الأمريكية، مبينا أنّ السجاد التركي “المعتق” (التراثي) هو الأكثر شعبية في أمريكا.

و بين عامي 2013 و2017، بلغت قيمة الصادرات التركية من السجاد 10.6 مليارات دولار.

وشكّل السجاد المُصنّع آلياً الجزء الأكبر من صادرات السجاد التركي، خلال الأعوام الخمسة الماضية، بقيمة 9.1 مليار دولار.

وجاءت السعودية في مقدمة مستوردي السجاد من تركيا، خلال الفترة المذكورة، بـ 1.7 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ 1.6 مليار دولار، فالعراق بـ861 مليون دولار، فألمانيا بـ584 مليون دولار.

 
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كلمات دالّة

#تركيا #السجاد #الصين
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