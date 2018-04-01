شركة أمريكية كبرى تعلن خبرا سارا للسعوديين

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

عدد القراءات 451

لم يرغب أن ينهي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زيارته إلى الولايات المتحدة من دون أن يزف نبأ سارا إلى المواطنين السعوديين، وكان في تلك المرة عن طريق أحد شركة أمريكية كبرى متخصصة في التجارة الإلكترونية.

فقد أعلنت شركة “أمازون” عن عدد من الوظائف في مدينتي الرياض وجدة، عقب اللقاء الذي جرى بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التنفيذي لـ”أمازون” جيف بيزوس، في سياتل الأمريكية الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لصحيفة “سبق” السعودية.

وطلبت “أمازون” موظفين بدوام كامل في مجال التجارة الإلكترونية، كما أضاف “سوق.كوم” المملوك لـ”أمازون” عددا من الوظائف للسعوديين وأخرى في دبي.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى التقارير الأمريكية التي كشفت عنها “أمازون”، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن رغبتها بالاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأنها تجري محادثات مع الرياض بشأن الاستثمار، في إطار سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخلق مكانة في قطاع التكنولوجيا للمملكة.



