أبو بكر القربي يكشف عن تحركات دولية ودعم قوي من مجلس الامن لحل الملف اليمني

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 683

كشف القيادي في المؤتمري " أبو بكر القربي الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام "الجناح الموالي صالح والواقع تحت هيمنة الحوثيين حاليا" عن تحركات جديدة يجريها الحزب حاليا خارج اليمن في إطار سلسلة من التحركات من أجل الدخول في مباحثات جديدة لحل الازمة الحالية من اليمن , وأضاف القربي عن وصوله إلى عمان ومن ثم تحركه إلى الامارات العربية المتحدة في لقاء يتوقع أن يكون مع نجل الرئيس السابق .

وأضاف القربي "إن المبعوث الأممي الجديد لليمن مارتن غريفيث، يحمل فهما عميقا للأزمة الحالية في اليمن.

وأوضح القربي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر"رصدها موقع مأرب برس" إنه التقى اليوم بالمبعوث الأممي في مسقط التي وصلها اليوم السبت في زيارة تشمل الإمارات وتهدف إلى إحياء المسار السياسي.

وأضاف" التقيت اليوم بالمبعوث الأممي في مسقط والذي جاء بفهم عميق للأزمة في اليمن ومكوناتها والمعرقلين حقاً لها و حرصه على فتح نافذة للحل على أرض صلبه .

وأضاف القربي في تغريدته أن المبعوث الدولي الجديد مزوّد حاليا بدعم قوي من مجلس الأمن و أمين عام الامم المتحدة بعد ان ادركوا نتيجة الأخطاء و المواقف و القرارات الخاطئة على تحقيق الحل السياسي".



