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نحو 30 قتيلا انقلابيا وعشرات الجرحى بعد محاولتهم التسلل الى مواقع للجيش الوطني

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس -تغطيات
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لقي ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين، اليوم السبت، بنيران الجيش الوطني في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مواجهات عنيفة تدور منذ ساعات الصباح الأولى بعد محاولة المليشيات التسلل إلى مواقع الجيش، إلا أنها تلقت ضربات موجعة.

وأضاف " أسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً من المليشيات، وعدد من الجرحى.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بخمس غارات مواقع وتعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح.

كما شنت مدفعية الجيش قصفًا مكثّفاً استهدف مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي بذات المنطقة، وكبّدت المليشيات الانقلابية قتلى وجرحى.

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