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العميد المداني يزور فرع شرطة حماية المنشآت بمأرب

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
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زار مدير عام شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني،اليوم السبت، فرع شرطة حماية المنشآت والشخصيات بالمحافظة للاطلاع على أحوال منتسبي الفرع والمستوى التدريبي والتأهيلي للمستجدين.

وشدد العميد المداني خلال الزيارة على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتحلي باليقظة العالية والحس الأمني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

وأثنى العميد المداني على الجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة حماية المنشآت والشخصيات، مؤكدا ان العمل في سلك الشرطة يجب ان يتمتع بالمهنية والانضباط العاليين ورفع الكفاءة وتطوير قابليات المنتسبين الجدد بما يدعم مد جسور الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية ويعزز من السكينة العامة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.

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