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شبوة .. تدشين فعاليات مهرجان للمرأة والطفل

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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دشن مكتب الثقافة بمحافظة شبوة،مساء الجمعة، في مركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي بمدينة عتق ،فعاليات مهرجان شبوة للمرأة والطفل.

سيشهد المهرجان الذي يستمر يومين سيشهد فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية ومسابقات متنوعة تشمل معرضا وقسما خاصا بمحو الأمية وتعليم الكبار وستعرض فيه عدد من المشغولات اليدوية والفنية والمنتجات الحرفية المتنوعة،

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة محمد سالم الأحمدي ان المهرجان سيشمل أيضا رسوم للأطفال وعدد من العروض المرئية التفاعلية والفقرات الغنائية والموسيقية والاسكتشات الكوميدية والمسابقات المعلوماتية الترفيهية التي يتخللها توزيع جوائز وهدايا وسحب على الجوائز .

ولفت الى ان المهرجان حظي بحضور وتفاعل وإقبال كبير من النساء والأطفال نتيجة للجهود التحضيرية الكبيرة التي سبقته،منوها ان مكتب الثقافة بالمحافظة سيسعى من خلال هذا المهرجان إلى تواصل إقامة المهرجانات النسوية في المحافظة بشكل دوري ومنتظم.

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