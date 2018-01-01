الحوثيون يعلنون رسميا نسف كل جهود السلام (لن نفاوض المخلافي والقرار بيد السعودية)

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وافق الحوثيون على الدخول في مفاوضات سلام مع السعودية ورفضوا الجلوس مع الحكومة الشرعية في اي مشاورات.

وأعلنت جماعة الحوثيين المسلحة استعدادها للدخول في سلام ومفاوضات، بشرط ما وصفته وقف التدخلات الخارجية في اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة الحوثيين حسين العزي، قوله "إذا توقف العدوان فمن الطبيعي أن تتوقف ردة الفعل وهي الدفاع.. نحن لم نقم بالاعتداء على دول التحالف، الأطراف الأخرى هي من اعتدت، ونحن من ندافع، نحن مستعدون للسلام، السلام المشرف الذي يراعي كبرياء الشعب اليمني ويضع حدا لهذه التدخلات في شؤون اليمن".

وردا على الدعوة التي وجهها وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، للأطراف اليمنية بالعودة إلى طاولة الحوار قال العزي: "لا نفاوض عبد الملك المخلافي أو الأطراف الأخرى، هذه كلها أدوات لا تملك أي قرار، من يملك قرار الحرب عند الطرف الأخر هو السعودية، هذا شيء معروف، فإذا كانت السعودية تريد السلام، فأكيد هذا سيساهم في عملية السلام في اليمن".

وكان وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، قد دعا، في كلمة أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف لجمع تبرعات لليمن، الأطراف اليمنية إلى العودة لطاولة المحادثات لوضع نهاية للحرب، والعودة إلى نظام مستدام يحظى بدعم الشعب اليمني.



