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حضرموت : اتفاقية تعاون بين مؤسسة ترعى الطلاب المتفوقين وأكاديمية أثر للتدريب

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - المكلا - أشرف باجبير
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جرى بمدينة المكلا توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين وأكاديمية أثر للتدريب والتأهيل بمدينة غيل باوزير وقعها كل من الأستاذ / عبد القادر عمر بامطرف المدير التنفيذي لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين والمهندس / عبدالسلام محمد بلجعد المدير التنفيذي لأكاديمية أثر للتدريب والتأهيل بغيل باوزير .

وتتضمن الاتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين في ما يتعلق بتنفيذ البرامج التدريبية التي تخدم طلاب الجامعة وكذلك تكوين مجتمع منتج متكامل يسهم في عملية التنمية الشاملة واستثمار الإمكانيات والقدرات والخبرات البشرية بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة للمساهمة في خدمة المجال التدريبي للشباب والطلاب في إطار تعزيز مبدأ التعاون الفعال بين مؤسسات المجتمع المدني في محافظة حضرموت.

 
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#اليمن #حضرموت
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