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وزير الأوقاف يعزي في وفاة العلامة اليمني سليمان أبو بكر صائم الدهر

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص
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 بعث معالي وزير الأوقاف د.أحمد عطيه برقية عزاء ومواساة إلى أسرة فقيد اليمن العلامة سليمان أبي بكر صائم الدهر وتلامذته ومحبيه ورفاقه في العلم والدعوة وكافة أبناء تهامة، بوفاته صباح اليوم الأربعاء 4 إبريل 2018.

وأكد وزير الأوقاف أن اليمن فقدت عالماً وأديباً يمنياً جسد حياته كلها بالتضحية والعمل والعطاء حتى جاءته المنية عن عمر ناهز الثمانين عاماً بمدينة الحديدة.

وتحدث الوزير عن مناقب الفقيد الذي كان علماً من أعلام مدينة تهامة، وآية من آيات الأدب والعلم والدعوة، ونموذجاً للرجل الزاهد المتواضع، حيث شهدت له محافظة الحديدة وسطيته وتسامحه واعتداله، ودوره في الإصلاح بين الناس، وزرع القيم والأخلاق والمحبة بين أفراد المجتمع.

وأختتم الوزير بقوله "إن رحيل العلامة سليمان صائم الدهر يعد خسارة علمية وأدبية لمدينة الحديدة بشكل خاص واليمن بشكل عام، معبراً عن أحر التعازي وأصدق المواساة بهذا المصاب الجلل، مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 
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#اليمن #الاوقاف
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