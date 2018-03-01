جبل نقم والصمع وارحب وبني حشيش وبني الحارث في مرمى نيران الشرعية بعد انتصارات ساحقة في نهم (اخر المستجدات)

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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قال متحدث عسكري ان الجيش الوطني يتقدم في تخوم صنعاء ويحاصر منطقة مديد من ثلاث اتجاهات.

وأكد الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة عبدالله الشندقي أن قوات الجيش بدأت فرض حصار على منطقة مديد مركز مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، من ثلاث جهات، تمهيداً لتحريرها، فيما استمرت المعارك في ميمنة الجبهة باتجاه الجوف وأرحب، إلى جانب استمرارها في التقدم نحو مناطق جديدة في قلب وميسرة الجبهات..

وأشار الشندقي، في حديث لصحيفة «الإمارات اليوم»، إلى أن الجيش بعد تحريره جبلي الصخر والأحمر، وقبلهما سلسلة جبال جرشب، بات قادراً على استهداف مواقع الميليشيات في المديريات المحيطة بنهم، ومنها أرحب وبني حشيش وبني الحارث، وصولاً إلى المواقع في جبل نقم شرق العاصمة مباشرة، إلى جانب معسكرات الجميمة وبيت دهرة وقاعدة الصمع، وغيرها من المواقع العسكرية الواقعة شرق وشمال العاصمة صنعاء.

وأوضح الشندقي أن قوات الجيش، مسنودة بالتحالف، تواصل التقدم نحو جبهات جديدة في محيط العاصمة، مع استمرار عمليات التطهير والتأمين لما تبقى من نهم، التي تعد أكبر مديريات العاصمة صنعاء، وفي حال الانتهاء من نهم ستكون العاصمة الهدف المقبل مباشرة، خصوصاً أن جبهات الجوف ومأرب في طريقها للالتحام بجبهات العاصمة صنعاء.

وأكد الشندقي أن المعارك لاتزال مستمرة ، وسط انهيارات كبيرة في دفاعات الميليشيات.

ويتكبد الحوثيون خسائر بشرية فادحة طالت القيادات الميدانية للميليشيات، كان آخرها مصرع العقيد حميد المشراقي مع عدد من عناصره في جبهة نهم، إلى جانب مصرع 18 انقلابياً في جبهات المديرية.



