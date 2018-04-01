انفجار الوضع عسكريا بين أمن الضالع ومليشيات الحزام الأمني وسقوط قتيل وجرحى بينهم مسئول امني بارز (تفاصيل)

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت محافظة الضالع اليوم السبت اشتباكات عنيفة بين قوات امنية وقوات ما يسمى الحزام الامني بعد خلاف حول من يسيطر على نقطة امنية في المدخل الجنوبي للمدينة.

وافادت مصادر امنية لمأرب برس باصابة نائب مدير امن الضالع ومقتل مواطن متأثر بجراحه واصابة اخرين في اشتباكات قوات تتبع امن الضالع وقوات الحزام الامني .

وقالت ان مليشيات الحزام الامني -مدعومة من الامارات-هاجمت نقطة لقوات الامن في سناح وحاولت السيطرة عليها.

المصادر تحدثت عن وساطة تجري بين الطرفين لتسليم نقطة الامن في منطقة سناح المدخل الجنوبي لمدينة الضالع للواء 33 مدرع وهي التي تسببت باندلاع الاشتباكات بين الطرفين حيث استخدمت فيها اسلحة خفيفة ومتوسطة.

وحصل مأرب برس على اسماء 15 من الجرحى سقطوا في الاشتباكات وهم

١- كمال عبدالله ناصر

٢- عبدالفتاح علي عبدالرحيم

٣- عبدوه صالح

٤- عنتر علي محمد

٥- سالم محمد علي

٦- ناصر سعيد

٧- عبدالفتاح خليل

٨- ناجي عبدالله

٩- ناصر بن ناصر

١٠- حميد الشاعري

١١- تامر الحالمي

١٢- سيف صالح

١٣- طه علي

١٤- عبيد عبدوه.

١٥- الاعلامي يوسف جحوم.



