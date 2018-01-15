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اسعار صرف الدولار والريال السعودي في تعاملات بداية الاسبوع

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -عملات
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أسعار صرف بعض العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت 

شراء الدولار: 485 بيع 490

 شراء السعودي: 129 بيع 130

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