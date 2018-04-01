دمرت مراكز سرية.. «مأرب برس» يرصد 38 غارة لطيران التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية في 4 محافظات

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ وحدة الرصد

عدد القراءات 508

شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات جوية خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.

ورصد «مأرب برس»، خلال الـ24 ساعة الماضية 38 غارة جوية في محافظات حجة وصعدة وعمران والحديدة.

فقد شنت المقاتلات 15 غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا في مناطق متفرقة من جبهتي حرض الحدودية وميدي الساحلية بمحافظة حجة (شمال البلاد).

وفي محافظة عمران (شمال)، استهدف طيران التحالف تجمعات ومنصات إطلاق صواريخ في حرف سفيان بـ8 غارات جوية.

الى ذلك، شنت المقاتلات 10 غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة ومراكز عسكرية سرية للحوثيين في مناطق عدة في صعدة، منها منطقة حكمي بمديرية مران ومنطقة الجعملة بمديرية مجز، ومنطقة مذاب بمديرية الصفراء، ومنطقة شعبان بمديرية رازح وسحار.

الى الحديدة (غربا)، فقد شن الطيران غارتين استهدفت تجمعات حوثية في السويد بمديرية التحيتا، وغارة بوادي زبيد وغارتين بالجراحي.



