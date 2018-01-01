الجيش الوطني يطلق المرحلة الثــانية من عملية «قطع رأس الأفعى»

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 597

أعلنت قوات الجيش اليمني بدء المرحلة الثانية من عملية «قطع رأس الأفعى» العسكرية في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الإيرانية وزعيمها عبدالملك الحوثي، حيث تهدف العمليات إلى الوصول إلى منطقة مران بمديرية حيدان جنوب غرب صعدة، .

وبحسب ماذكرته صحيفة الإمارات اليوم فقدأكدت مصادر عسكرية في محافظة صعدة شمال اليمن انطلاق المرحلة الثانية من عملية «قطع رأس الأفعى» العسكرية، الهادفة للوصول إلى مسقط رأس عبدالملك الحوثي في منطقة مران بمديرية حيدان جنوب غرب المحافظة، التي باتت قوات الجيش والتحالف على مشارفها، بعد السيطرة على معسكر الكمب وسوق الملاحيط في مديرية الظاهر القريبة من حيدان.

وكانت قوات الجيش، بمساندة التحالف، استكملت تأمين معسكر الكمب بمديرية الظاهر، بعد تنفيذها عملية واسعة لتأمين المعسكر وتطهيره من الألغام والمتفجرات، واتخاذه مقراً للعمليات نحو حيدان، كما تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة باتجاه وادي الفرع والجبال المطلة عليه، وغنمت مخازن أسلحة ومعدات عسكرية وأجهزة اتصالات، إلى جانب تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة.

وأكدت المصادر أن العملية الجديدة تأتي بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للشرعية والتحالف، بينها قوات سعودية وسودانية وخبراء عسكريون من التحالف، للإسهام في حسم المعركة بأقل التكاليف، واستغلال الانهيار الكبير في صفوف الحوثيين، الذين تفر عناصرهم إلى حرف سفيان في عمران وحجة.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من المناطق التابعة للحوثيين في جبهات كتاف باتت محاصرة بالكامل، إلى جانب فرض سيطرة نارية على مناطق أخرى خاصة في حيدان ورازح، وقريباً سيتم فتح جبهات جديدة في مديريات حاسمة، منها الصفراء وشدا، إلى جانب التقدم من جبهات الجوف نحو شمال شرق صعدة.



