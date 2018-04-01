السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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مركز الملك سلمان يدعم مستشفيات اليمن بدفعة وقود جديدة

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الدفعة الرابعة من صهاريج الوقود لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة مأرب ليتولى توزيعها على المحافظات اليمنية المستهدفة «المهواة وصنعاء وعمران وضامر وحجة وصعدة والحديدة وريما وأبين ولحج وشبوة»، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتشتمل هذه الدفعة على 180 ألف لتر من الوقود تحملها 5 صهاريج كبيرة سعة الصهريج 36 ألف لتر، سوف تقدم لدعم المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الخدمية الحيوية في اليمن.

وهي جزء من مساهمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المقدرة بمليون وثمانين ألف لتر من الوقود توزع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP على المحافظات اليمنية المستهدفة. وهي أحد المشاريع المهمة والمتنوعة التي ينفذها المركز في كافة المحافظات اليمنية دون استثناء.

من جهة أخرى، نفَّذ مركز الملك سلمان، أول من أمس، رحلة ترفيهية إلى مواقع سياحية وأثرية في مدينة مأرب شرق اليمن للأطفال الذين زجت بهم الميليشيات الحوثية في ساحات القتال، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، والممول من المركز وتنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدني في عدد من محافظات اليمن، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتعرف الأطفال المجندون من محافظات يمنية عدة، على سد مأرب العظيم، إضافة إلى الموقع الأثري عرش بلقيس، مستمعين إلى شرح تفصيلي عن أهمية الموقعين التاريخيين وعن حضارة ممتدة إلى آلاف السنين، كما استمتعوا باللعب والمسابقات الترفيهية والثقافية، سعيا من المركز لإبعادهم عن الصدمات النفسية والسلوك العدواني، وإعادتهم إلى أجواء الطفولة التي افتقدوها.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات التي يقدمها المركز للأشقاء باليمن في كافة القطاعات والتي بلغت 217 مشروعا شملت كافة المحافظات اليمنية دون استثناء.



