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صور Unsplash المجانية الآن لأنظمة تشغيل iOS

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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تحت شعار “صور للجميع”، أصدرت قاعدة الصور الضخمة الشهيرة Unsplash تطبيقًا جديدًا للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS. يوفر التطبيق عددًا كبيرًا من الصور عالية الجودة لهواة الصور والمبدعين، بحيث يمكنهم تصفح الكتالوجات واختيار الصور لاستخدامها في مشروعاتهم الإبداعية أو لاستخدامها بشكل شخصي.

تُعد هذه الانطلاقة الثالثة لتطبيق Unsplash بعد إصدار تطبيق خاص بنظام التشغيل Mac في العام الماضي والذي أتاح للمستخدمين تبديل الخلفيات على أجهزة كمبيوتر ماك. كما طرحت الشركة تطبيقًا مشابهًا لأجهزة تلفزيون آبل في عام 2016.

تم تصميم التطبيق الجديد للعمل مع جهاز آيباد بشكل مثالي، فيمكن للمستخدمين سحب ما يعجبهم من الصور إلى الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة لتنزيل الصور، كما يمكنهم استخدام وضع الشاشات المتعددة “multi-screen” لإسقاط الصورة إلى ملف المشروع الذي يعملون به.

وتذخر قاعدة بيانات Unsplash بكم كبير من الصور التقطتها عدسات الكاميرات للمصورين الذين يقبلون توفيرها مجانًا للجميع. ويستطيع المستخدم البحث عن الصور مستخدمًا كلمات أساسية أو تنسيقات محددة، فيمكنه مثلاً البحث عن “iPhone backgrounds” للعثور على خلفيات لهواتف آيفون.

يُذكر أن شركة Unsplash قد اشتركت من قبل مع أسماء بارزة في العالم التقني كشركة جوجل، حين أطلقت خدمة الأغطية الحية Live Cases لهواتف Nexus والتي تتيح للمستخدم تصميم غطاء خلفي للهاتف على حسب ذوقه. لكن تعاون Unsplash مع شركة آبل كان الأكثر شهرة حيث تجد صور الأولى ضمن قوائم آبل من خلال حملتها للتصوير عبر آيفون “Shot with iPhone”.

هذا ويمكن للمدونين والمصممين استخدام الصور مجانًا من مواقع أخرى مثل Burst التابع لشركة Shopify، إلا أن خدماتها المجانية في الغالب تهدف لأغراض تسويقية. أما تطبيق Unsplash فيوفر الصور دون قيود لاستخدامها كخلفية أو شاشة رئيسية أو شاشة قفل.

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